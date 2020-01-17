«راشد لأصحاب الهمم» يستضيف الغندور

المصدر: (دبي - البيان)

زارت الفنانة الكويتية نور الغندور مركز راشد لأصحاب الهمم، وأمضت مع طلبته معظم ساعات يومها، مشاركة لهم هواياتهم ومهاراتهم في الرسم والغناء والرياضة والتطريز وتصميم الأكسسوارات والزراعة، وكانت السعادة تغمرها وهي تجيب الطلبة عن تساؤلاتهم، أو تلبي ما يريدون منها أن تشاركهم فيه.

وقالت الغندور: «لا يمكن لأي ضيف أو زائر يزور هذا الصرح الإنساني إلا أن يلمس السعادة والفرح على وجوه الطلبة، وقد منحوني الطاقة الإيجابية التي أبحث عنها ولم يشعروني بإعاقاتهم، بل بالتحدي الكامن فيهم ورغبتهم في الحياة». وكانت طالبة قد استقبلت الضيفة الغندور بباقة ورد، قبل أن ترافقها مريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم بجولة في فصول المركز والورش التدريبية والمهنية من تجارة وتطريز وتصوير وزراعة عضوية.