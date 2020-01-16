«أيام الشندغة» تضيء إبداعات رواد الإمارات التراثية

المصدر: دبي - البيان

في أروقة منطقة الشندغة التاريخية خصصت فعاليات «أيام الشندغة» التي تقيمها هيئة الثقافة والفنون في دبي محطات متنوعة تبرز روح الابتكار لرواد أعمال في الإمارات نجحوا في إضفاء بُعدٍ جديد للتــراث والتقاليــد مــع الحفــاظ علــى الأصالــة الإماراتيــة العريقــة.

تشهد تلك المحطات مشاركة واسعة من مواهب عدة في فنون حِرَفية متنوعة استلهموا من عناصر التراث أساساً لأعمالهم المبتكرة ليبرزوها في منتجاتهم بشكل معاصر.

باقة من المعارض توزعت في أرجاء المكان الذي شكل منصة مهمة لأصحابها من أجل الاحتفاء بالتراث من خلال عدة طرق ووسائل ابتكروها لتقديم التراث بشكل حضاري وخلّاق تجلى في شتى أنواع أعمالهم الفنية والحِرَفية اليدوية التي ترتكز على التراث والتقاليد المحلية في ثوب معاصر.

ويشارك مركــز الجليلــة لثقافــة الطفــل في «أيام الشندغة» بباقة من ورشات العمل الهادفة في مجالات تشمل الرســم والتصويــر والفخــار والنحــت والمهــارات الأساســية، مترجماً رؤية المركز بــأن الثقافــة ضروريــة لفهــم أنفســنا والعالــم الــذي نعيــش فيــه اليــوم، وتسهم في خلــق وعــي لدى الأطفال بمــا يحيــط بهــم.

سيرة اللؤلؤأول المشاريع الرائدة التي تشاهدها في «أيام الشندغة» مزرعة «لآلئ السويدي» من رأس الخيمة، حيث توفر فرصةً للاطلاع على تاريخ الإمارات الغني برحلات صيد اللؤلؤ. ويشرح عبد الله راشد السويدي، غواص وتاجر لؤلؤ ومؤسس مزرعة «لآلئ السويدي»، أنه عمل على تلقيح المحار حيث أجرى أبحاثاً ودراسات أثبتت أنه يمكن استرجاع تجارة اللؤلؤ باستخدام الابتكارات الحديثة والتكنولوجيا.

تجربة ثقافية

وفي ركن من أركان المكان، تطل مبادرة «تماشــي»، وهي شركة مختصة بالمنتجات الجلدية وضعــت لمسيرتها أهدافــاً اجتماعيــة شكلت فيما بعد مبادئهــا الأساســية، متمثلة في الحفــاظ علــى الهويــة المحليــة للخليج العربي وتمثيــل الثقافــة وتلويــن الحيــاة.

وفي إطار تجديد التراث أيضاً، يقدم اســتوديو قمــاش منصــة متعــددة التخصصــات تســتمد الإلهــام والمراجــع مــن الحِــرف التقليديــة والروايــات فــي الشــرق الأوســط، لتبــدع منتجــات أزليــة وتــروي قصصــاً جميلــة مــن ثقافتنــا الغنيــة فــي عالمنــا المعاصــر. ومؤسســته عــزة الشــريف مصممــة أزياء ســعودية متخصصــة فــي إنتــاج المنســوجات وتصميــم المنتجــات فــي الإمــارات.