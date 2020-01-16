شمّا حمدان تستهل فعاليات «سوايب ماركت أو تي بي»

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم فعّاليات سوق «سوايب ماركت أو تي بي» في نسخته السابعة، بحفل غنائي تحييه الفنانة الإماراتية شمّا حمدان، وسينطلق هذا الحفل الساعة 8 من مساء، في برج بارك، وسط مدينة دبي، والحضور مجاني للجميع.

وحصدت الفنانة شمّا حمدان موقعها تحت أضواء الشهرة في العام 2012، حيث أصبحت أول إماراتية تصل نهائيات برنامج «آراب غوت تالينت»، ولا تقتصر موهبة هذه الفنانة الشابة على الغناء، بل تشمل تأليف الأغاني والعزف على عدد من الآلات الموسيقية. وسيكون الحضور في «سوايب ماركت أو تي بي» على موعد مع بعض من أجمل أغنياتها مثل «الحلا صوبك» و«معجبة» و«نحن هنا».

وإضافة إلى حفل الفنانة شمّا، يستضيف «سوايب ماركت أو تي بي» العديد من الفعاليات والأنشطة التي تناسب جميع أفراد العائلة، وذلك في إطار عطلة نهائية الأسبوع العائلية الأمثل التي تشهدها المدينة خلال مهرجان دبي للتسوّق.