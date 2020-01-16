وزير الثقافة الأردني يشيد بحاكم الشارقة

المصدر: (عمان - وام)

أشاد باسم الطويسي وزير الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالدور الريادي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على كل الصعد، خاصة الدور الثقافي الذي يرعاه سموه بشكل متواصل..

مشيراً إلى نجاح تجربة انعقاد ملتقى الشارقة للسرد بالأردن في سبتمبر الماضي، والذي استقطب عدداً كبيراً من الأدباء والكتاب الأردنيين والعرب من الدول العربية المجاورة، وأسهم في الارتقاء بواقع الحراك الثقافي العربي ورعاية الشباب العربي.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الأردني، عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، أمس، في العاصمة الأردنية عمان، بحضور هزاع البراري أمين عام وزارة الثقافة الأردنية، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة.

وتم خلال اللقاء بحث انعقاد النسخة الـ 24 لجائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول في عمّان في العام المقبل 2021، حيث رحب الطويسي بطلب دائرة الثقافة.

وقال عبد الله العويس إن جائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تلقى هذه الرعاية التعاون الأخوي من قبل الدول العربية الشقيقة، وقد نتج عن هذا التعاون تأسيس وانطلاق العديد من المبادرات الثقافية العربية تغطّي أرجاء الوطن العربي الكبير.

وعندما تحتفل الجائزة بالفائزين في حقولها في بلدانهم فإنما يأتي ذلك من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على أن يلقى المبدعون من الشباب العربي العناية الكاملة، وأن يأخذوا دورهم في مجتمعاتهم لهذا كان التوجّه بأن تتنقل في دول الوطن العربي كما سيُستَكمل هذا الاحتفاء بدعوة الفائزين كل في بلده لإظهار إبداعه لجمهوره المحلي، وذلك من خلال التنسيق مع المؤسسات الثقافية العربية وبيوت الشعر المنتشرة في الوطن العربي من أجل تسليط الضوء على النتاج الابداعي للشباب والتواصل مع أترابهم من الرواد في الساحة الثقافية.