المادة التي استند إليها الإدعاء اللبناني قد تبرئ زوج نانسي عجرم

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القضاء اللبناني ادعى اليوم الأربعاء على زوج الفنانة نانسي عجرم بتهمة القتل العمد في حالة الدفاع عن النفس بعدما أقدم على قتل رجل تسلل الى منزله بهدف السرقة في بداية العام.

وقالت الوكالة ان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على فادي الهاشم زوج عجرم استنادا إلى المواد 547 معطوفة على 229 ، والتي قد تبرئ زوج الفنانة نانسي عجرم.

وقال مصدر قضائي ان المادة 549 هي "للقتل القصدي في حال الضرورة" وتنص على عقوبة الأشغال الشاقة حتى 15 عاما لكن عطفها على المادة 229 يمنح المدعى عليه الأسباب التخفيفية وقد يعفى من العقاب شرط ان يكون الفعل متناسبا مع رد الفعل، وفقاً لوكالة رويترز.

وبعد الادعاء أصدر محامي الهاشم جابي جرمانوس بيانا قال فيه "لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس".

وكان السوري محمد موسى قد اقتحم فيلا نانسي في منطقة نيو سهيلة في كسروان بجبل لبنان بهدف السرقة لكنه فوجئ بتصدي زوج المغنية فادي الهاشم له وقتله.