الجسمي ينعى السلطان قابوس بأغنية جديدة

المصدر: دبي ـ البيان

نعى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي رحل عن دنيانا قبل أيام، وذلك بأغنية حملت عنوان "رحم الله قابوسنا"، التي كتب كلماتها الشاعر صالح البريكي.

وكان الجسمي قد نشر أغنيته الجديدة على حسابه في انستغرام، عبر مقطع مصور، يظهر فيه وهو يعزف على البيانو، وعلق علينا بالقول: "رحمك الله قابوسنا .. الله يصبركم أهلنا وأحبابنا في عمان".

في اغنيته ثرى الجسمي السلطان قابوس، وحاول أن يصور حال السلطنة والناس الذين اعتلى الحزن ملامحهم على رحيل السلطان قابوس، قائلاً في الأغنية: "شفت السما من فقدكم تبكي، ويكسيها الحزن .. شفت الرمال تطايرت تصرخ باعالي مستحيل ... قابوسنا من بعدكم، اشعارنا تكتب لمن..".

اغنية الجسمي الجديدة، استطاعت أن تحقق مشاهدات عالية، تجاوزت حاجز الـ 60 ألف مشاهدة على انستغرام، في غضون أقل من 4 ساعات.

وكان الجسمي قد نشر ايضاً على انستغرام، صورة تجمع المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والسلطان الراحل قابوس بن سعيد، طيب الله ثراهما، وأخرى تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، وعلق عليها بالقول: "اجتمعت الحكمة في شخصية الشيخ زايد والسلطان قابوس، رحمهما الله، يتغير الزمن، لكن تبقى الأمانة في أياد أمينة".

وكان الجسمي قد ظهر مطلع الأسبوع الجاري، في عزاء والد الفنان المصري إيهاب توفيق، الذي رحل إثر حريق شب في بيت الفنان إيهاب توفيق، نتيجة تماس كهربائي، وكان الجسمي من أوائل الفنانين العرب الذين تواجدوا في عزاء والد إيهاب توفيق، حيث أمضى كامل يومه بجوار صديقه.