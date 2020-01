جزيرة إيرلندية ساحرة تعلن عن "وظيفة الأحلام"

نشرت جزيرة "غريت بلاسكيت"، الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة السواحل الغربية لإيرلندا، إعلانا لوظيفة مميزة على "تويتر"، تتضمن الإشراف على مقهى يقع في الجزيرة، مقابل مزايا جيدة.

وحسب ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن المقهى يقع في الجزيرة التي لا تتمتع بخدمات الكهرباء والإنترنت.

** Job Vacancy **

A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH