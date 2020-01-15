السعودية..فيديو صادم لشخص يصطاد مجموعة من الظباء برشاش آلي

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم شخص على ممارسة هواية الصيد باستخدام سلاح رشاش، مستهدفاً في صيده مجموعة من الظباء.

وانتشر فيديو صادم على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل إعلام سعودية يظهر عملية الصيد الجائرة ،وعلّق نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، هاني تطواني، قائلاً إن الهيئة حاولت التقصي عن موقع تصوير المقطع ونوع الظباء؛ لكنها لم تتوصل لمعلومات دقيقة، ولم تتأكد من كون المقطع مصورا داخل السعودية.

وأشار إلى أن تطبيق النظام على مخالفي نظام الصيد تتولاه وزارة الداخلية التي تنسق معها الهيئة للتوصل إلى المخالفين وإيقاع العقوبات بحقهم.