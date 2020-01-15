السعودية..فيديو صادم لشخص يصطاد مجموعة من الظباء برشاش آلي

أقدم شخص على ممارسة هواية الصيد باستخدام سلاح رشاش، مستهدفاً في صيده مجموعة من الظباء.
وانتشر فيديو صادم على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل إعلام سعودية يظهر عملية الصيد الجائرة ،وعلّق نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، هاني تطواني، قائلاً إن الهيئة حاولت التقصي عن موقع تصوير المقطع ونوع الظباء؛ لكنها لم تتوصل لمعلومات دقيقة، ولم تتأكد من كون المقطع مصورا داخل السعودية.
#فيديو_صادم لشخص يصطاد مجموعة من #الظباء برشاش آليhttps://t.co/Qu1XiJ4t3C#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BgepfZJjxd— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 14, 2020
وأشار إلى أن تطبيق النظام على مخالفي نظام الصيد تتولاه وزارة الداخلية التي تنسق معها الهيئة للتوصل إلى المخالفين وإيقاع العقوبات بحقهم.
#فيديو_صادم لشخص يصطاد مجموعة من #الظباء برشاش آلي والهيئة السعودية للحياة الفطرية تتوعد بإيقاع العقوبات اللازمةhttps://t.co/Qu1XiJ4t3C#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/m1acdQ0r52— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 14, 2020