نورة الكعبي تستقبل سيدة اليابان الأولى

المصدر: (أبوظبي - وام)

استقبلت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، آكي آبي، عقيلة رئيس وزراء اليابان، خلال زيارتها مقر وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وأطلعت معالي نورة الكعبي سيدة اليابان الأولى على جهود دولة الإمارات في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش من خلال الثقافة والفنون، إضافة إلى دورها في صون التراث العالمي من خلال التعاون مع المنظمات الدولية.

ورحبت معاليها بسيدة اليابان الأولى في دولة الإمارات.. مؤكدة متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعد اليابان من أوائل دول العالم التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات واستمرت العلاقات في النمو والازدهار على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية. وأبدت معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، إعجابها بالمبادرات الملهمة لآكي آبي ودورها الكبير في تمكين المرأة اليابانية.