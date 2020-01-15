«العين السينمائي» ينطلق 22 الجاري بعدد من المسابقات والمبادرات

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

بعدد من المسابقات والعروض والمبادرات، تقام الدورة الثانية من «مهرجان العين السينمائي» من 22 ولغاية 25 يناير الجاري، تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون بن محمد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وعقد مساء أول من أمس، مؤتمر صحافي في مركز الشباب بأبوظبي، للأعلان عن تفاصيل دورة المهرجان في هذا العام، الذي يقام تحت شعار «سينما المستقبل»، بحضور عامر سالمين المري مؤسس ومدير المهرجان، وهاني الشيباني المدير الفني، وعلي المرزوقي مسؤول العلاقات العامة.

افتتاح

وقال المري: شهر يناير سيكون موعداً ثابتاً لانعقاد المهرجان كل عام. وتم اختيار قلعة الجاهلي لتشهد حفل افتتاح وختام المهرجان في هذه الأجواء الخلابة. وتابع : اخترنا فيلم «ستموت في العشرين» لافتتاح دورة العام الحالي، وهو مقتبس عن قصة «النوم عند قدمي الجبل» للكاتب السوداني حمور زيادة، ذلك كأول عرض له بمهرجان سينمائي خليجي، وهو للمخرج أمجد أبو العلا، واشترك معه في كتابته يوسف إبراهيم.

سينما الشاطئ وأكد المري أن الدورة الثانية ستشهد أيضاً برنامج تكريم مجموعة فنانين، إذ يكرم : الفنان المصري أحمد بدير والفنان الإماراتي ضاعن جمعة والفنانة الإماراتية مريم سلطان والفنان الكويتي طارق العلي والمخرج الكويتي خالد الصديق.

اتفاقية

وكشف المري عن مبادرة المهرجان بعنوان «سينما الشاطئ» وقال: سيتم عرض أفلام المهرجان في شواطئ أبوظبي والفجيرة وخورفكان. كما أعلن عن توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة خلال فعاليات المهرجان، مع المعهد العالي للسينما في القاهرة، ومهرجان دلهي السينمائي الدولي. وأشار إلى إضافة جائزة جديدة: «أفضل موهبة إماراتية في الإبداع السينمائي».مسابقات المهرجان

من جهته، قال هاني الشيباني: يتميز المهرجان بتنوع مسابقاته ونوعيتها. كما تحدث علي المرزوقي عن التحضيرات اللوجستية للمهرجان. وأضاف: سننظم العديد من الرحلات الترويجية لضيوف المهرجان.