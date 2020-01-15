شاهد.. تصريح صادم من زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم

المصدر: البيان الإلكتروني

في تصريح صادم قالت زوجة قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، إنه حتى لو زوجها القتيل "سارق"، ما كان سينقص من أموال النجمة شيء، مؤكدة أنه كان شخصا متدينا للغاية ولا يفكر فى السرقة أبدا، وفي يوم الحادث، أخذ معه مسدس ابنه "حسن"، أى أن كل من سيشاهده سيعلم أنه مسدس أطفال وليس حقيقيا.

وأكدت في مداخلة هاتفية مع قناة الجديد اللبنانية، أنه من المستحيل أن يفعل زوجها ذلك، وحتى إن فعله ودخل للسرقة، فهل كان ذلك سينقص شيئا من أموال نانسي.

وأثارت هذه القضية الكثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي ومازالت تأخذ حيز كبير من المتابعة وذلك لظهور بين الحين والآخر بعض الحقائق المثيرة الأمر الذي يجعل الرأى العام والمتابعين عن كثب لهذه القضية المليئة بالألغاز في حيرة دائمة بين ما هو حقيقة أو مزاعم وادعاءات.

ومن أبرز ما تم كشفه في هذه القضية تقرير الطبيب الشرعى، الجمعة الماضية، وهو أن القتيل تعرض لـ17 طلقة نارية من مسدس زوج نانسي عجرم.