سوريا.. فحص جثة قتيل فيلا نانسي عجرم فور وصولها

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الطب الشرعي السوري أنه سيتم تشريح جثة الشاب محمد موسى الذي قتله فادي الهاشم زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم .

ونقلت وسائل إعلام سورية عن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي ، زاهر حجو، قوله إنه "سوف يتم الطلب من القضاء السوري فحص جثة الشاب.. وتشريح جسده في حال اقتضى الأمر فور وصوله إلى البلاد"، موضحاً أنه "سوف يتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وبعضوية كل من رئيسي الطبابة الشرعية في دمشق وحمص".

وأوضح حجو أن "تقرير الطب الشرعي اللبناني كان عشوائيا وعبثيا وليس مهنيا ولا يكتبه سوى طبيب مبتدئ في هذا المجال"، بحسب قوله.