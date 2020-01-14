أمر ملكي سعودي بخصوص دوام المدارس في رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ملك المملكة العربية السعودية بتقديم اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، لتصبح بدايتها يوم الأحد 10 رمضان 1441، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام الخميس 21 رمضان القادم.

أعلن ذلك وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في حسابه على «تويتر» قائلا : " صدر الأمر الملكي الكريم لسيدي خادم الحرمين الشريفين بتقديم اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي؛ لتكون بدايتها يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ، وذلك بناءً على دراسة رفعتها الوزارة".

وتقدم الوزير بالشكر لخادم الحرمين الشريفين على القرار ، مؤكدا أن القرار يعكس اهتمامه بأبنائه الطلاب والطالبات، وحرصه على تقديمهما نتائج أفضل في الاختبارات، من دون أن يكون هناك فترة توقف للدراسة في شهر رمضان ثم العودة للاختبارات بعد عيد الفطر.

يذكر أن إجازة نهاية العام كانت في 19شوال 1441، بينما كانت الاختبارات النهائية بتاريخ 10 شوال 1441.