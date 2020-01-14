شاهد.. انهيار ضخم لصومعة حبوب في البرازيل

المصدر: البيان الإلكتروني

حاول أحد المزارعين سد ثغرة في صومعة حبوب ضخمة مستخدما جراره، غير أنه فشل في ذلك، مما أدى لانهيار الهيكل بأكمله، في مشهد مخيف.

وتُظهر اللقطات التي تم التقاطها في إحدى بلديات ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل المزارع وهو يستخدم جرارا لمحاولة تثبيت هيكل الصومعة.

لكنه لم يستطع وقف سيل الحبوب المتدفقة عبر الثغرة ,وفقا لموقع روسيا اليوم. وبعد ثوان انفجر الهيكل بأكمله وانبعثت من داخله أطنان من حبوب القمح.