مهرجان عروض الشوارع "ستريت فيست" ينثر البهجة "وسط مدينة دبي"

المصدر: البيان الإلكتروني

تتضمن فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق مجموعة استثنائية من عروض الشوارع التي تقدّمها نخبة من ألمع الأسماء في العالم، بما في ذلك عدد من حاملي الأرقام القياسية في سجل غينيس للأرقام القياسية - فقط في وسط مدينة دبي.

وتقام هذه العروض اليومية على مدى 30 يوماً، وتتضمن التماثيل البشرية، وعروض الخفة، والعروض الفنية للتماثيل الحية، مما سيجعل من مهرجان وسط مدينة دبي لعروض الشوارع الخيار الأمثل لقضاء أوقات رائعة بصحبة العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بتجارب غير مسبوقة، ومشاركة أجمل اللحظات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولغاية 19 يناير، سيقدّم أكثر من 200 فنان من كافة أنحاء العالم عروضاً تناسب جميع الزوار. ومن بين أبرز فعاليات "التماثيل الحية"، سيكون للزوار موعد مع عروض ذا غولدن فيري الشهيرة من الدنمارك، والتي تقوم بنثر النور على وجوه الناس وتدخل البهجة إلى قلوبهم.

أما ستاتيكمان فيحمل خمسة أرقام قياسية عالمية، وهو من أشهر فناني التماثيل الحية الذي سيبهر الزوار بقدرته على البقاء ساكناً لفترات طويلة. وهنالك أيضاً عروض ثنائي آتشيز من إسبانيا، اللذين سيفاجئا الجمهور بعرض غير تقليدي للتماثيل البشرية، في الوقت الذي يقدّم فيه ثنائي مستر مافين آند تشيري عرضاً طريفاً يتبادلان فيه الوجوه بطريقة مذهلة.

ومن العروض الأخرى المميزة، سيُذهل عرض هي هو إز ريد المشاهدين بألعاب الخفة التي تعتمد على كرة الكريستال، في حين تُخفي ستيمبانك ليدي الساعات في زيها الخاص وتستخدمها لسرقة الوقت. أما ذا ويندي مان فهو من الشخصيات الطريفة التي تقدّم عرضاً لشخص يبدو وكأنه عالق في زمن لا يتحرك، في الوقت الذي يبدو فيه التمثال البشري علاء الدين وكأنه معلق في الهواء.

ويتضمن المهرجان ظهوراً لشخصية تشارلي تشابلن المحببة لدى الجميع، بالإضافة إلى عرض تتناغم فيه فنون السيرك والمسرح والكوميديا والموسيقى في قلعة ماورانغا الإسبانية، وعرض كريس كروس الحافل بعروض الخفة والحيل المسلية وفنون الاختفاء المشوقة، وذا تشارمينغ جاي لعروض الخفة الكلاسيكية على أنغام الجاز اللطيفة.

ويمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة التركيب الفني الرائع Light Art DXB الذي يجمع بين عناصر الحركة والضوء في تناغم رائع، وسيبقى معروضاً في ساحة "برج بارك" لغاية 13 فبراير. ويتألف التركيب من منظار يعكس الألوان ليجسد صور ستة تماثيل حيوية يتم إبراز ملامحها من خلال تدوير المرايا وتنسيقها بدقة مع الإضاءة.

كما يمكن للزوار استكشاف مختلف العروض المميزة التي تتضمنها فعالية ماركت آوتسايد ذا بوكس (Market OTB) بمشاركة نخبة من المواهب المحلية والإقليمية والعالمية الواعدة من الفرق الموسيقية ومصمّمي الأزياء وبائعي الأطعمة، وذلك حتى 1 فبراير، 2020. تعرفوا على منتجات وتشكيلات فريدة من نوعها من إعداد علامات تجارية محلية، ومفاهيم جديدة للأطعمة، وأحدث صيحات الموضة، علاوةً على العروض الموسيقية الحيّة للفرق وفناني الدي جيه. وسيتم إعداد منطقة مخصّصة لألعاب الفيديو ومجهزة لاستقبال 24 لاعباً، بالإضافة إلى منطقة مخصّصة للأطفال تحفل بالفعاليات والأنشطة المسلية والمشوقة.

وتستمر أيضاً فعاليات جولف الجليد من كيدزانيا مع ألعاب الجولف المسلية على الجليد، إضافة إلى القلاع النطاطة والألعاب العملاقة التي تدخل البهجة إلى قلوب الصغار.

ولا تفوتوا أيضاً تجربة داون تاون إيتس، حيث تتاح للزوار الفرصة لتناول الطعام في منطقة ذات طابع خاص مصنوعة من صناديق على البوليفارد، وسط الأنغام الساحرة التي تقدّمها الفرق الموسيقية الحية.

ويمكن الوصول إلى منطقة الفعاليات بسهولة فائقة مع أكثر من 2000 موقف للسيارات على البوليفارد بدءاً من "برج بلازا" ووصولاً إلى "دبي أوبرا". وتتوفر مواقف إضافية في "دبي مول"، وأكثر من 3000 موقف جديد في "دبي مول زعبيل.