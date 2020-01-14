«سافر مع كتاب» لـ«ثقافة بلا حدود»

المصدر: (الشارقة- البيان)

غادر مسافرو مطار الشارقة الدولي، يوم الخميس الماضي، إلى مختلف أنحاء العالم، حاملين الكتب التي اختاروها ضمن مواضيع متنوّعة قدمتها مبادرة «ثقافة بلا حدود» لرواد المطار، خلال يومٍ حافلٍ شهد العديد من الفعاليات الثقافية حمل اسم «سافر مع كتاب».

ولم يقتصر اليوم المعرفي على الاختلاط بالمسافرين والتفاعل معهم وتوزيع 250 كتاباً عليهم، باللغتين العربية والإنجليزية، تنوّعت بين الأدب والرواية وتطوير الذات وكتب الدين والتاريخ والتربية، فقد أهدت «ثقافة بلا حدود» 150 كتاباً لمكتبة موظفي المطار، إضافة إلى «عربة الثقافة»، وهي عبارة عن مكتبة متنقلة تشمل كتباً بعناوين متنوّعة ولغاتٍ مختلفة، ليكون بإمكان المسافرين من الجنسيات كافة الاستفادة بشكلٍ مستمر من الكتب الموجودة في المكتبة.