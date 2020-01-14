فانيسا مدي: دبي أيقونة التاريخ والحاضر

المصدر: دبي ـ غسان خروب

على مدار ربع قرن، نجح مهرجان دبي للتسوق، في جذب المشاهير، ليحطوا رحالهم في «دانة الدنيا»، للاستمتاع بسحر الجمال. آخر هؤلاء كانت مغنية الراب التنزانية، فانيسا مدي، التي تزور دبي حالياً، وفق ما كشف عنه حسابها على موقع «إنستغرام»، الذي نشرت عليه مجموعة صور لها خلال تجوالها في عدد من مناطق دبي القديمة.

مدي التي تمتلك شخصية جميلة ومؤثرة، أهلتها لأن تكون أحد أعضاء لجنة تحكيم الموسم الأول من برنامج «غوت تالينت» في شرقي إفريقيا، والذي انطلق العام الماضي، علقت على أولى صورها، التي نشرتها خلال وجودها على متن طيران الإمارات بالقول: «أنا متحمسة جداً لزيارة دبي والاحتفال بالدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق، وبلا شك أنه لا يوجد أفضل من السفر على طيران الإمارات، بما يتمتع به من فخامة عالية».

زيارة

«تاريخ دبي جميل وساحر، هي أيقونة تاريخية ومعاصرة، حيث تم بناء هذه المنازل منذ مئات السنين، ولا يزال بالإمكان رؤية المخلوقات البحرية، الموجودة في الشعاب المرجانية، التي استخدمت في بناء هذه المنازل»، هكذا عبرت فانيسا مدي عن رأيها في «دانة الدنيا»، خلال زيارتها لسوقي الذهب والتوابل، حيث نشرت مجموعة صور من جولتها في الطرقات التابعة لسوق الذهب والتي يبدو أنها قضت فيه أوقاتاً طويلة، كما نشرت صوراً من زيارتها لمتحف القهوة، وبعض جنبات حي الفهيدي التاريخي.

تسوق

لم يكن لزيارة المغنية فانيسا إلى دبي، أن تمضي من دون المرور ببرج خليفة، حيث أطلت منه على دبي، وفي الوقت نفسه «عانقت السماء»، بحسب ما ذكرته في تعليقها على إنستغرام، حيث قالت: «مستوى السماء طوال العام»، في إشارة منها إلى منصة الرؤية في برج خليفة، التي تقع على ارتفاع 555 متراً، وتتيح رؤية دبي من الأعلى.

وكانت فانيسا مدي قد نشرت أيضاً مجموعة مقاطع مصورة لها، خلال زيارتها لبرج خليفة، قالت فيها: «نحن الآن في برج خليفة، الأطول في العالم، وأشعر بأنني في السماء»، كما أتبعته بمقطع آخر يظهر جولتها في دبي مول، حيث قامت بالتسوق من بعض المحال التجارية.

يذكر أن فانيسا، هي صاحبة أغنية (Closer)، التي رأت النور في 2013، وشهدت آنذاك تحميلها أكثر من 30 ألف مرة في أسبوعها الأول، وهو إنجاز لم يسبق لأي مغنٍ تنزاني أن حققه، كما سبق لها خلال عملها في محطة «أي تي في» أن حاورت عدداً كبيراً من مشاهير الغناء في العالم، قبل أن تتحول إلى غناء الراب.