«مراود» تبرز إنجازات «الشارقة للتراث»

المصدر: (الشارقة - البيان)

يحتفي عدد مجلة «مراود» الصادر أخيراً، عن معهد الشارقة للتراث، في ملف خاص، بالمعهد وإنجازاته تحت عنوان «روعة الإنجاز وبراعة الإعجاز»، حيث يتتبع أصداء الإنجازات الكبرى، التي حققها المعهد لدى المؤسسات الثقافية والتعليمية، والنخب المثقفة والخبراء والباحثين في مجال التراث، من خلال متابعة وقع هذا التتويج المستحق في نفوسهم ورؤيتهم له.

واستعرض العدد أخبار الأنشطة والفعاليات والبرامج التي نظمها المعهد أو نفذها خلال الفترة الماضية، ودورها في التأكيد على أهمية التواصل والتبادل الثقافي بين مختلف الجهات والمؤسسات والأفراد والجماعات، داخل الدولة وخارجها، والتي من بينها أسابيع التراث الثقافي العالمي، التي جعلت الشارقة حاضنة التراث الإنساني بكل أنواعه وألوانه.