بالفيديو.. جمل يؤخر قطار عن موعده ساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

تأخر قطار في جنوب روسيا عن الوصول إلى وجهته في موعده المحدد ساعة، بسبب جمل أصر على الركض فوق السكة الحديد. وحقق مقطع الفيديو ملايين المشاهدات، حيث يظهر الجمل يركض أمام القطار فوق القضبان بكل هدوء، رغم محاولة السائق إبعاده وإفساح المجال له، جرى بالقرب من حدود روسيا مع كازاخستان، بحسب وسائل إعلام روسية

وذكرت شركة السكك الحديدية الإقليمية أن مثل هذه الحالات أصبحت شائعة كثيراً في منطقة أستراخان، جنوبي الاتحاد الروسي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوسيتي" عن المتحدث باسم شركة "بريفولغسكايا ريلواي"، إحدى الشركات التابعة لشركة السكك الحديدية الروسية الحكومية، قوله: "هذه الحالات تنطوي على مخاطر محتملة بالنسبة لركاب القطارات وأطقمها".