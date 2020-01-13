بالفيديو.. حيلة ذكية تنقذ شابا علق 3 أسابيع في منطقة متجمدة

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

علق شاب لمدة 3 أسابيع في منطقة برية بألاسكا بعد أن دمر حريق كوخه. وتم إنقاذ تايسون ستيل من قبل جنود ولاية ألاسكا بعدما تلقوا نداءً من بعض أصدقائه الذين لم فقدوا الاتصال به.

وأصيب تايسون بصدمة نفسية، بعدما نجا من الموت، وأوضح لموقع "إي بي سي وورلد" أن "الخطأ الذي ارتكبه وتسبب في الحريق كان وضعه لقطعة كبيرة من الورق المقوى في الموقد لبدء إشعال النار، وتسبب ذلك في حدوث شرارة وصلت إلى السطح، فاستيقظ في منتصف الليل على صوت ذوبان البلاستيك فهرع إلى الخارج حيث بلغت درجة الحرارة 26 درجة مئوية تحت الصفر وبقي يتفرج على الكوخ وهو يحترق بالكامل.

وعلق تايسون بعدها لمدة ثلاثة أسابيع في برية ألاسكا الثلجية.

بالفيديو.. حيلة ذكية تنقذ شابا علق 3 أسابيع في منطقة متجمدةhttps://t.co/ouAn3lDGc2#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/peT3Bi2auu — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 13, 2020

وقال تايسون ستيل الذي تم انقاذه بطائرة هليكوبتر الخميس الماضي أن كوخه الواقع على بعد 30 كيلومترا من أقرب جار له، قد احترق في منتصف ديسمبر وتوفي كلبه الحبيب "فيل" في الحريق.

وللبقاء على قيد الحياة، قام ستيل (30 عامًا) بحفر كهف من ثلج، ثم بنى ملجأً مؤقتًا، وحاول إبقاء نفسه دافئًا بعدد قليل من أكياس النوم والمعاطف، وتناول علب الطعام.

وأظهرت لقطات فيديو صورتها مروحية تابعة لجنود ولاية ألاسكا ستيل وهو يلوح طلبًا للمساعدة، مع وضع علامة استغاثة بحروف كبيرة وعميقة في الثلج، ما سهل على فريق الإنقاذ لمحه من مسافة بعيدة.

وسرد ستيل للمنقذين أن كوخه انفجر بسبب وصول النيران إلى خزان غاز البروبان وحاول إطفاءه عن طريق إلقاء الثلج عليه حتى الفجر.

وقال ستيل أن هاتفه توقف عن العمل، وفقد حذاءه الثلجي في النيران، وأنه قد وضع خطة للبقاء على قيد الحياة على أمل أن يبدأ الأصدقاء والعائلة في مهمة البحث.

وقال ستيل الذي بدا في حالة بدنية جيدة بعد محنته، إن الثلوج تساقطت بشدة مما جعل من محاولاته في الخروج من المنطقة أمرا مستحيلا.

وكان ستيل يعيش بمفرده في الكوخ - الذي بناه أحد المحاربين القدامى في فيتنام - في وادي سوسيتنا منذ سبتمبر فقط، ولم يكن لديه خريطة.

وقال ستيل إنه سيعيش حاليا مع والديه في سولت ليك سيتي لاستعادة عافيته.

وأجرى ستيل مقابلة مع وحدة القوات الحكومية، التي وصفت شخصية بشخصية الممثل توم هانكس في فيلم Cast Away"، الذي تحطمت طائرته في المحيط واضطر للتعايش في جزيرة غير مأهولة.