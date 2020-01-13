بالفيديو.. إصابة شخصين فى حادث سقوط أرجوحة ألعاب

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

لحظات مرعبة عاشها أطفال على أرجوحة ميكانيكية في الفلبين، عندما انفصلت الكراسي عن الهيكل وألقت بهم إلى الأرض.

وتم تصوير الفيديو في متنزه أنتيبولو ريزال بمدينة أنتيبولو بالفلبين في 29 ديسمبر.

ويظهر بعض الركاب وهم معلقين على كراسيهم بينما تتعالى صيحاتهم.

وتم نقل ضحيتين أصيبتا في حادث الأرجوحة إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج.

وقال مشغلو المنتزه إنهم على استعداد لدفع مصاريف المستشفى والنفقات الطبية.

ولا تزال التحقيقات جارية حول الحادث.