فيديو جديد يُظهر وجه سارق فيلا نانسي عجرم قبل ارتدائه القناع

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر ت وسائل إعلام لبنانية مقطعا جديدا من فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم يظهر فيه السارق الذي دخل الفيلا قبل أن يضع القناع على وجهه.

وقالت تلك المصادر أن الفيديو للسارق الذي دخل فيلا نانسي عجرم ، قبل أن يضع القناع على وجهه، حيث يظهر بوضوح خلال استكشافه المنزل فيما السلاح يبدو واضحاً على خصره الأيمن.

من جانبها قامت الفنانة نانسي عجرم بإعادة نشر التغريدة من حسابها الرسمي على " تويتر " دون أي تعليق.

كان المحامي جيرمانوس محامي فادي الهاشم، زوج المغنية اللبنانية نانسي عجرم ، قد أكد أن الهاشم موجود حاليا في منزله، بعدما أصدر النائب العام قرارا بالإفراج عنه، إثر قيام أهل الضحية بصفة الادعاء الشخصي، إذ تم استدعاء الهاشم والاستماع إليه مرة أخرى، مشيرا إلى أن استدعاءه إجراء طبيعي يتخذ في أي قضية، مشددا على أنه غير محتجز، إذ أخلى القاضي سبيله فور انتهاء التحقيق.