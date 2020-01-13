كوكبة مشاهير ضمن «الاستوديو» في دبي أوبرا

المصدر: دبي - البيان

تستمرّ سلسلة الحفلات الموسيقية الكلاسيكية المميّزة التي تحييها دبي أوبرا، من خلال سلسلة «موسيقى في الاستوديو»، في تقديم التجارب الموسيقيّة المميّزة والفريدة، من خلال مجموعة مرموقة من الفنانين الكلاسيكيين العالميين، وذلك من يناير وحتى يونيو 2020، بإشراف من عازفة البيانو الشهيرة عالمياً أميرة فؤاد، تقام سلسلة «موسيقى في الاستوديو» في دبي أوبرا داخل الاستوديو الذي يمتاز بخصائص صوتية ممتازة، ما يتيح تجربة فريدة في أجواء من الحميمية والتواصل بين الفنانين الموسيقيين وجمهورهم.

وترسيخاً لموقعها كبوتقة لأهمّ الفنانين الكلاسيكيين من جميع أنحاء العالم، تقيم دبي أوبرا في الموسم القادم من سلسلة «موسيقى في الاستوديو»، باقة مختارة من الحفلات الموسيقية الرائعة وأداء من أشهر العازفين على الساحة الموسيقية الكلاسيكية والمعاصرة على حدّ سواء. وضمن برامج هذه الفعالية، يستضيف الاستوديو عازف البيانو ألكسندر غيندين، يوم الأربعاء 22 يناير في الساعة الثامنة مساءً.

إضافة إلى كوكبة أخرى من موسيقيي العالم، بينهم: بول أرشيبالد ( حفل موسيقيّ يوم الأربعاء 26 فبراير)، عازف الكمان الإيطالي لوكا تشارلا يُكرِم مؤلّفه الموسيقي المفضّل ( 15 أبريل)، عازفة البوق الشهيرة عالمياً لوسيان رينودان فاري ( 27 مايو )، عازف الغيتار البريطاني غاري رايان ( يوم الأربعاء 24 يونيو).

المواهب الناشئة

وتقدّم سلسلة «موسيقى في الاستوديو» حفلاً موسيقياً رائعاً للاحتفال بإنجازات عازفي الموسيقى الناشئين في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في 27 يونيو، حيث تطل على الجمهور مجموعة من الموسيقيين ممن شاركوا في ورش العمل الاحترافية (ماستركلاس) خلال موسم العام 2019-2020. كما سيعتلي المسرح أعضاء «أوركسترا الشباب الوطني» للأداء في النصف الثاني من الحفل.