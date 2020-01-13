«ماركت أو تي بي» في«دبي للتسوق» 16 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

يعود سوايب «ماركت أو تي بي» بدورته السابعة خلال مهرجان دبي للتسوّق 25 ليمنح زوّاره تجربة تسوّق عصرية في الهواء الطلق، وتنطلق هذه الفعّالية المرتقبة في 16 يناير في برج بارك، وسط مدينة دبي وتستمر حتى 1 فبراير.

ويقدّم سوايب «ماركت أو تي بي» تجربة مبتكرة بإطلالة مباشرة على برج خليفة، حيث يتيح لزوّاره الفرصة للحصول على منتجات فريدة من نوعها، واقتناء الأزياء العصرية وقطع المجوهرات المصنوعة يدوياً، والاستمتاع بالمأكولات الشهية والفعّاليات الترفيهية المتنوّعة على مدى 17 يوماً، وتعد دورة هذا العام الأطول في تاريخ هذه الفعّالية.

ويأتي سوايب «ماركت أو تي بي» برعاية «سوايب» والبنك الرقمي «ليڤ»، والشركة الوطنية للمواد الغذائية – مياه الواحة ولانكور، و«سانديسك»، وإعمار.

أجواء شبابية

ويتميز سوايب «ماركت أو تي بي» بأجواء شبابية عصرية، وهو يمنح المصممين الناشئين من أصحاب المواهب الفريدة منصةً استثنائيةً لعرض إبداعاتهم وبيعها لشريحة واسعة من الزوّار. وتكتمل الأجواء العصرية في السوق مع برنامج يومي حافل بالحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية التي تقدمها مجموعة من الفنانين المحليين على المسرح الرئيسي. ويستضيف السوق حفلاً غنائياً للفنانة شمّا حمدان، في 16 الجاري.

منافسات

ومن أبرز الإضافات هذا العام منطقة تخصيص المشتريات من شركة «نايكي». وتقدّم سانديسك مجموعة متنوّعة من الأنشطة الرقمية التفاعلية التي تمنح الزوّار الفرصة للفوز بجوائز ضخمة.ومن أبرز تجارب التسوّق في سوايب «ماركت أو تي بي» لهذا العام «أفريكان أڤينيو».

ويشهد سوايب «ماركت أو تي بي» هذا العام مشاركة أكثر من 30 مصمماً وعلامة تجارية جديدة منتقاة بعناية. كما تشارك أكثر من 20 عربة طعام تقدّم المأكولات الشهية بأسلوب مميز. وتشارك تسع مدارس من دبي في مبادرة سوايب «ماركت أو تي بي» الخاصة بالمدارس.