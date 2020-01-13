نفاد تذاكر حفل كابالدي ضمن «هلا بالمجاز»

المصدر: ( الشارقة - البيان)

أعلنت إدارة مسرح المجاز عن نفاد جميع تذاكر حفل الفنان البريطاني لويس كابالدي، الذي يحييه لأول مرة في دولة الإمارات يوم الجمعة 17 يناير 2020، ضمن الموسم الجديد من أمسيات «هلا بالمجاز»، التي يستضيفها المسرح، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، بين ديسمبر 2019 وأبريل 2020.

الجمهور التوّاق سيكون على موعد مع أمسية مميزة يقدم الفنان خلالها مجموعة مختارة من أغنياته المميزة ذات الطابع الموسيقي الذي ينتمي لثقافة «السول»، كما سيقدم أغنيته الشهيرة «Someone You Loved» التي تخطى عدد مشاهداتها على منصة اليوتيوب 75 مليون مشاهدة، وتصدرت قائمة الأغاني الفردية في المملكة المتحدة.

وقال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «نسعد بأن نستضيف على خشبة مسرح المجاز أسماء فنية وغنائية لامعة استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مرموقة ضمن قوائم المشاهير والأكثر مبيعاً حول العالم».