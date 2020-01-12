ناصر بن حمد يوجه برعاية أبناء الفنان علي الغرير

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية للتكفل برعاية أبناء فقيد الوطن الفنان علي الغرير رحمه الله.

ونقل الدكتور مصطفى السيد الامين العام للمؤسسة الخيرية الملكية تعازي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أسرة الفنان علي الغرير وجميع محبيه وجمهوره، بحسب وكالة الانباء البحرينية.

وبين الدكتور مصطفى السيد بأنه بناء على توجيه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فقد قامت المؤسسة الخيرية الملكية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية والكفالة لأبناء الفقيد الفنان علي الغرير رحمه الله.

واوضح الدكتور مصطفى السيد بأن هذا التوجيه الكريم من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يأتي تقديراً للفنان الكبير علي الغرير وما قدمه من خدمات ورسم الفرحة والابتسامة طوال مشواره الفني وساهم في إسعاد المشاهدين والمستمعين قدم فيه فنا راقيا وابداعا كان محل محبة واعجاب وتقدير الجميع، من الصغار والكبار، بما يقدمه من أدوار فنية خدمت قضايا المجتمع البحريني سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يرحم الفنان الكبير علي الغرير وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

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