فوتوغرافيا.. التقييم والتحكيم لدورة «الماء»"02"

«كاثي موران» هي نائب مدير قسم التصوير في ناشيونال جيوغرافيك، وأول رئيسة تحرير لمجلة مشاريع التاريخ الطبيعي، حيث قامت بتحرير أكثر من 350 قصة للمجلة، والعديد من الكتب للجمعية الجغرافية الوطنية، بما في ذلك النساء المصورات في مجلة National Geographic، وThe Diaries Diaries - An Illustrated Life in the Bush، ومؤخراً كتاب Tigers Forever.

سَبَقَ لكاثي أن قامت بتحرير الصور الفوتوغرافية لكلٍ من «أفضل 100 صورة للحياة البرية» و«الحياة البرية.. أفضل صور العام». كما قامت مؤخراً بدور القيِّم الفنيّ لمعرضٍ أقيم في متحف الجمعية الجغرافية الوطنية بعنوان «أفضل 50 صورة للحياة البرية»، وحَصَلَت على لقب «محرر الصور للعام» لفوز ملفاتها الفوتوغرافية في مسابقة POYi لعاميّ 2006 و2017، ومسابقة Best of Photo لعام 2011. «موران» عضو مؤسِّس في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لمصوري الحفاظ على البيئة (ILCP)، وعَمِلَت في اللجنة التنفيذية لمنظمة Wildscreen USA، وشاركت في تحكيم العديد من مسابقات التصوير، بما في ذلك «بور إل بلانيتا» ومسابقة Big Picture Natural World وPOYi، ومصور الحياة البرية للعام، ومصور الحياة البرية في أوروبا.

أما «كونراد أنكر» فهو من أشهر متسلِّقي الجبال في الولايات المتحدة، تسلَّقَ قمة إيفرست ثلاث مرات، بما في ذلك رحلة عام 2012 مع ناشيونال جيوغرافيك للاحتفال بالذكرى الخمسين لأول صعودٍ أمريكيّ للجبال. وفي أكثر تسلِّق مشهورٍ لإيفرست عام 1999، اكتَشَفَ «أنكر» بقايا «جورج مالوري» أحد المتسلّقين البريطانيين اللذين ماتا أثناء محاولتهما في إيفرست عام 1924، ما ساعد على إلقاء المزيد من الضوء على أحد أكثر أسرار تسلُّقِ الجبال شهرة. مكَّنتهُ سنوات الخبرة التي اكتسبها في المغامرة من تقديم منظورٍ أصيلٍ وفريدٍ من نوعه لرواية القصص من خلال التصوير الفوتوغرافي.

فلاش

تباينُ خبرات المُحكِّمين يمنح التحكيم ميزة «العدسة العريضة»

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae