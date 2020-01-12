«الجبل الثقافي» بالفجيرة.. 16 يناير

المصدر: (الفجيرة - البيان)

تنطلق يومي 16 و17 يناير الجاري في حديقة الفجيرة للمغامرات فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجبل الثقافي تحت شعار «حوار الطبيعة والإنسان»، بتنظيم من جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات.

ويتضمن برنامج المهرجان في يومَيه الأول والثاني عرضاً مسرحياً وورشاً تفاعلية وأمسيات شعرية وفقرات تراثية وموسيقية، وجلسات حوارية يشارك فيها نخبة من الأدباء والمثقفين العرب والأجانب.

وقال خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، خلال اللقاء التنسيقي للمنظمين أن المهرجان يحرص على تقديم أنشطة ثقافية وترفيهية في قلب الطبيعة تعزز قيم المحبة والسلام والتعايش والإخاء بين مختلف الثقافات والجنسيات المقيمة على أرض دولة الإمارات.

وأوضح سعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات، أن مشاركة المركز في المهرجان تعد جزءاً من الفعاليات التي سينفذها المركز خلال عام الاستعداد للخمسين.