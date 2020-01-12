فنون وإبداعات تصقل مهارات الأطفال

المصدر: (الشارقة - البيان)

فنون وإبداعات متنوعة، تضمنها برنامج الشتاء في «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الذي انطلق منذ 15 ديسمبر الماضي، حيث اختتم بنجاحات مهمة، وذلك في جميع مراكزها المنتشرة في الشارقة.

تمكن الأطفال خلال البرنامج من اكتساب مهارات جديدة، ضمن المسارات المعتمدة في أطفال الشارقة، وهي: الرياضة، والفنون والموسيقى، والعلوم والتكنولوجيا، والآداب واللغات، وريادة الأعمال، والمهارات الحياتية، التي تسعى من خلالها إلى تأهيل منتسبيها وفق أعلى المعايير العالمية، وتوفير البيئة الإبداعية التي تنُاسب مختلف الفئات العمرية.

ومن جانب آخر، قضى الأطفال أوقاتاً ممتعة في الزيارات الميدانية للمعالم السياحية والعلمية في الدولة، بالإضافة إلى الرحلات الترفيهية.