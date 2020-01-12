«الشارقة للشعر» يختتم تطوافه

المصدر: (الشارقة - البيان)

اختتمت مساء أول من أمس فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي في نسخته الثامنة عشرة بحضور عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة.

ونقل عبد الله العويس تحيات وشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمنياته للمشاركين كل النجاح والتوفيق.

وتناولت قصائد الشعراء مواضيع إنسانية وذاتية في تطواف أنيق بثمار الحروف وظلال المعاني، لتنهمر غيمة الشعر ولتبلل أرض التلقي العاشقة لعزفه المتفرد.. وشهد قصر الثقافة بالشارقة تحليق أكثر من 30 شاعراً من 18 دولة في 6 أمسيات شعرية، كما شهد مسرح الجامعة القاسمية قراءات شعرية لضيوف المهرجان.