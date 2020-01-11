وفاة طفلة بسبب تقليد مشهد في مسلسل عربي

المصدر: وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة طفلة سورية بعد تقليدها مشهد انتحار الممثلة، كندا حنا، خلال أحداث مسلسل "خاتون".

وقال نشطاء إن الطفلة بتول فاضل البالغة من العمر 9 سنوات، لقيت حتفها بعد محاولتها تقليد الفنانة السورية، التي قامت بشنق نفسها في غرفتها أثناء أدائها مشهداً في المسلسل.

وأضافوا أن بتول، التي تدرس بالصف الثالث في مدرسة رجب صالح طرطوس، لم تكن تعرف أن ما شاهدته على الشاشة مجرد تمثيل، فقامت بربط حبل بالخزانة وقفزت، لتعجز قدماها عن ملامسة الأرض، في ظل غياب والدتها.

وعلق نشطاء: "خاتون نجت في المسلسل.. وبتول ماتت شنقا في الحقيقة.. انتبهوا لأطفالكم وما يشاهدونه"، فيما لم يتسنى لـ RT التأكد من صحة الخبر.

ويعتبر مسلسل "خاتون" أحد المسلسلات الشامية الأضخم إنتاجيا لهذا الموسم، ويتصدر قائمة أبطاله، نجوم سوريون، وممثلون لبنانيون، حققوا شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة، عبر الأعمال العربية المشتركة.