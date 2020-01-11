إصابة فنانة مصرية شهيرة بالزهايمر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد شريف عبد الحليم ابن الفنانة المصرية الكبيرة عايدة عبد العزيز إصابة والدته بمرض الزهايمر.

وأضاف شريف أن والدته أصيبت بمرض الزهايمر منذ أربع سنوات، كما أنها خضعت لعملية جراحية منذ عامين، بعد إصابتها بكسر في منطقة الحوض، بحسب تصريحه لصحيفة الوطن.

وقال إن والدته لا تخرج من المنزل منذ وفاة والده المخرج المسرحي أحمد عبد الحليم عام 2013، باستثناء مرات معدودة.

وتابع حديثه أن والدته تنسى كثيراً أن زوجها توفي، وعندما تتذكر تدخل في نوبة بكاء، لتشكو من تجاهل الوسط الفني لوالدته وعدم سؤال أي من زملائها عنها.

ومن جانبه، كشف الدكتور أشرف زكي آخر تطورات الوضع الصحي للفنانة عايدة عبد العزيز، مشيراً إلى أنها أصيب بمرض الزهايمر عقب وفاة زوجها الفنان أحمد عبد الحليم وأن حالتها مطمئنة، مؤكداً على أنه دائم التواصل مع عائلتها لمعرفة أخبار صحتها، بحسب تصريحه للدستور.

واستكمل أشرف زكي تصريحه بأن عايدة عبد العزيز تعاني من صعوبة في الحركة، بعد خضوعها لعملية جراحية في الحوض.

وكانت عايدة عبد العزيز دخلت في نوبة حزن شديدة، عقب وفاة زوجها أحمد عبد الحليم لتعلن عن معاناتها الكبيرة بعد رحيله، وصعوبة العيش بدونه بعد أن جمعت بينهما الحياة 50 عاماً، وبكت متأثرة بحديثها عن مرضه ورحيله خلال حضورها حفل تكريمها الذي أقيم عام 2016 من قبل المسرح القومي.

يذكر أن الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز شاركت في العديد من الأعمال الفنية المميزة، منها فيلم "النمر والأنثى" و"عفاريت الأسفلت" و"فجر الإسلام" و"خلطة فوزية" وغيرها من الأعمال المميزة.