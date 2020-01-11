لوكار يه يفوز بجائزة أولوف بالمه

المصدر: استوكهولم - د ب أ

فاز المؤلف البريطاني جون لوكاريه، صاحب أكثر الكتب مبيعاً، أمس، بجائزة أولوف بالمه «لآرائه الجذابة ذات النزعة الإنسانية المصاغة في شكل أدبي».

وقال منظمو الجائزة في بيان: إن لو كاريه سلط الضوء في كتاباته على «حرية الفرد والقضايا الأساسية للبشرية».

ويشتهر لوكاريه بكتابة روايات عن الحرب الباردة والجاسوسية، وبينها «سمكري، خياط، جندي، جاسوس»، ورواية «الجاسوس الذي جاء من البرد».

كما تطرق في كتاباته إلى شركات الأدوية والأسلحة.

وجرى تأسيس هذه الجائزة، التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار، في عام 1987 تخليداً لذكرى رئيس وزراء السويد الراحل أولوف بالمه، الذي اغتيل في عام 1986.

وأشار بيان اللجنة إلى أن ديفيد كورنويل، الذي يستخدم جون لوكاريه اسماً مستعاراً، قد تناول في كتاباته «الألاعيب الساخرة التي تستخدمها القوى الكبرى».

وأضاف البيان أن من بين الموضوعات الأخرى التي تناولها لوكاريه، «جشع الشركات العالمية، والدور غير المسؤول للساسة الفاسدين في التلاعب بصحتنا ورفاهيتنا، والانتشار المتزايد للجريمة الدولية، والتوتر في الشرق الأوسط، والتصاعد المزعج للفاشية وكراهية الأجانب في أوروبا والولايات المتحدة».

ومن المقرر أن يقام حفل تقديم الجائزة يوم 30 يناير في العاصمة السويدية استوكهولم. وذهبت جائزة عام 2018 إلى دانيال إلسبيرغ، الأمريكي الذي قام بتسريب وثائق سرية حول التدخل العسكري الأمريكي في فيتنام، إلى الصحافة.