ليوناردو دي كابريو ينقذ غريقاً

المصدر: دبي - البيان

تمكن النجم الأمريكي، ليوناردو دي كابريو، من إنقاذ غريق فرنسي بعد أن ظل مفقوداً في البحر الكاريبي لمدة 11 ساعة، وكانت احتمالات إنقاذه واحداً في المليار، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل».

وقع الحادث يوم 30 ديسمبر بالقرب من جزيرة سانت بارتس، حيث كان دي كابريو يقضي عطلته بصحبة صديقته، كاميلا موروني، وسمع قبطان السفينة التي يستقلها دي كابريو عن سقوط أحد ركاب سفينة سياحية في الماء، وهو فرنسي يبلغ من العمر 24 عاماً.

وافق النجم الأمريكي على الفور على تحويل مسار السفينة للبحث عن الغريق، وتمكنت السفينة من رصد الرجل، وإنقاذه قبل حلول الليل مباشرة، حيث كانت سفينة دي كابريو هي الوحيدة التي قامت بالبحث عن الرجل الذي كان يواجه الموت في عرض المحيط. ووفقاً لوصف قبطان السفينة، كانت فرص إنقاذ الرجل لا تتعدى واحداً في المليار.

وبعكس المصير المأساوي لـ«جاك داوسون» الشخصية التي جسدها دي كابريو في فيلم «تايتانيك» الشهير، الذي أنقذ «كيت وينسلت روز»، لكنه ضحى بحياته من أجلها. نجا دي كابريو هذه المرة كما مازحه زميله براد بيت في فيلم «ذات مرة في هوليوود»، أثناء حفل الدورة الـ77 من جوائز «غولدن غلوب».

حصل ليوناردو دي كابريو على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «ذات مرة في هوليوود» من إخراج كوينتين تارانتينو.

وتعد جزيرة سانت بارتس المكان المفضل لليوناردو دي كابريو لقضاء عطلة الكريسماس ورأس السنة، حيث شوهد عبر السنوات الماضية في نفس المكان يقضي العطلة مع صديقاته السابقات.