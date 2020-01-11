ماجد بن سعود المعلا: اللوفر أبوظبي منارة عالمية للثقافة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أن متحف اللوفر أبوظبي يشكل معلماً ثقافياً مميزاً بتصميمه ومحتوياته المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارته لمتحف اللوفر أبوظبي أول من أمس يرافقه عدد من موظفي حكومة أم القيوين للاطلاع على أبرز المقتنيات الأثرية والفنية ودور المتحف في تعزيز المكانة الثقافية لدولة الإمارات. وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا إن متحف اللوفر أبوظبي يمثل منارة للعلم والثقافة والمعرفة ورسالة للعالم تؤكد أن دولة الإمارات نموذج للتسامح والتنوع المعرفي والتعايش بين الثقافات والشعوب.