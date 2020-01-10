ما مقدار ثروة الأمير هاري وزوجته؟

جاء إعلان الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، باعتزامهما التنازل عن أدوارهما الملكية وتحقيق الاستقلال المالي، تساؤلا بشأن مقدار ثروة الزوجين ومصدر دخلهما "المستقبلي".

وأعلن دوق ودوقة ساسيكس، مساء الأربعاء "التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي".

وقالا في بيان نشراه على صفحتهما في انستغرام "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا أن نجري تحولا هذا العام، والبدء في تشكيل دور جديد داخل هذه المؤسسة".

وأضافا "نعتزم التراجع كعضوين بارزين في العائلة الملكية، والعمل لنصبح مستقلين ماديا، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل للملكة".

وأوضحت المجلة أن ثروة الأمير هاري تبلغ نحو 40 مليون دولار، جزء منها يعود إلى الأموال التي تركتها له والدته، الأميرة ديانا، إلى جانب ما ادخره من راتبه السابق كنقيب في الجيش البريطاني (حيث كان يربح ما بين 50 ألفا و53 ألف دولار في السنة)".

في المقابل، قدّر موقع "بيبل" الأمريكي ثروة ميغان بحوالي 5 ملايين دولار، وهي قيمة ما حصلت عليه بعد دورها في مسلسل "سوتس" وبعض الأعمال الفنية الأخرى.

وقالت مجلة "تاون أند كاونتري" إن الزوجين يخططان لقضاء الأشهر المقبلة بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، إلى جانب تخليهما عما يوصف بـ"المنحة السيادية"، مما يعني تحقيق الاستقلال المادي، المشار إليه في بيانهما.

ويقصد بالمنحة السيادية الأموال التي تدفعها الحكومة لدعم الواجبات الرسمية للعائلة الملكية، بما في ذلك النفقات المتعلقة بمساكنهم الرسمية وأماكن العمل.