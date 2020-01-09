الكويت.. معاقبة منظم مسابقة أجمل سيقان بالحبس عامين

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت محكمة كويتية حبس شاب كويتي لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ بعد تنظيمه مسابقة "أجمل سيقان"، حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ " السعودية.

كان الشاب قد قام بعرض فيديو عن مسابقة لأجمل سيقان نسائية مقابل حصول الفائزة على جائزة ذهبية.

وتسببت تغرّيدة الشاب في موّجة غضب وسخط، وطالب الكثيرون بالقبض عليه لنشره ما يخالف عادات وتقاليد المجتمع.

من جانبها، قامت إدارة الجرائم الإلكترونية بالتواصل مع النيابة العامة وإخطارها بأن ما صدر يشكل جريمة مساس بالآداب العامة وإساءة استخدام للتقنية، ليتم ضبطه تمهيداً لعرضه على المحكمة.

وكان الشاب قد زعم أنه تلقى نحو 1500 صورة ومنح الفائزة خلخالاً من الذهب تتجاوز قيمته 250 ديناراً كويتياً.