تزوجوا قبل أيام وقتلوا في الطائرة الأوكرانية

المصدر: البيان الإلكتروني

تكشفت بعض من تفاصيل القصص المأساوية لضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي تحطمت فوق طهران، وكان على متنها 176 شخصا قتلوا جميعا.

ومن بين قصص الضحايا كانا زوجان عقدا قرانهما حديثا، لكن القدر لم يشأ أن يدوم ارتباطهما طويلا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن الكنديين أراش بورزارابي (26 عاما) وبونيه جورجي (25 عاما) سافرا إلى إيران مؤخرا من أجل عقد قرانهما هناك.

وكان الزوجان طالبان يدرسان علوم الحاسوب في جامعة ألبرتا الكندية ويسكنان في مدينة إدمونتون الكندية.

وعلى متن الطائرة الأوكرانية نفسها، كان هناك أربعة أشخاص ممن شاركوا في حفل زفاف الزوجين قبل أيام.

وفي مأساة أخرى قتل كل من سيفاش غفوري عازار وسارة ماماني بعدما تزوجا في إيران مؤخرا، وهما كنديان يعيشان في مونتريال، وكلاهما يحمل درجة الماجستير في الهندسة ويعملان في كندا.