رد قصر بكنغهام على عزم هاري وميغان التخلي عن الملكية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر المكتب الإعلامي للملكة إليزابيث الثانية؛ ملكة بريطانيا، بيانا تعليقا على ما أورده الزوجان الأمير هاري وزوجته ميغان "بالتخلي عن الملكية".

وذكر البيان الصادر عن قصر بكنغهام، أن "المناقشات مع دوق ودوقة ساسكس في مرحلة مبكرة"، مضيفاً "نتفهم رغبتهما في اتباع نهج مختلف، إلا أن هذه قضايا معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً كي تتحقق".

وكان الأمير هاري (دوق ساسيكس) وزوجته ميغان (دوقة ساسيكس) أعلن قرارهما التخلي عن موقعهما كعضوين كبيرين في الأسرة الملكية البريطانية سعياً لاستقلال مادي، في تغيّر كبير يطرأ على المَلكية البريطانية.

وقال الأمير هاري وزوجته ميغان إنهما اتخذا القرار بعد أشهر من التفكير والنقاشات الداخلية.

وأعلن الزوجان عبر صفحتهما الرسمية عبر موقع "إنستغرام" أنهما اختارا القيام "بإجراءات انتقالية هذا العام تخولهما من القيام بدور جديد داخل المؤسسة الملكية". وأضافا "ننوي التخلي عن مركزنا "كعضوين كبيرين في العائلة الملكية والعمل على الاستقلال المالي".

وأكد الزوجان أنهما سيستمران في تقديم الدعم كاملاً للملكة إليزابيث.

وأوضح الزوجان أنهما سيحاولان بدءاً من الآن تحقيق التوازن عبر إمضاء الوقت بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية.

ويأتي الإعلان بعد عودة "الزوج الملكي" من كندا، حيث أمضيا عطلة الميلاد.

وترى صحيفة "ذي غارديان" البريطانية إن دوق ودوقة ساسكس اتخاذا الخطوة بعد فترة تميزت بـ "الحرب المفتوحة" مع وسائل الإعلام، الأمر الذي وصفاه بـ "المضايقة".