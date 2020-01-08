فيديو يحبس الأنفاس لطفلة تلهو على حافة الموت

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

نشرت صحيفة الديلي ميل فيديو يحبس الأنفاس لطفلة تلهو على حافة برج سكني بينما كانت أمها في الحمام.

وتظهر الطفلة الصغيرة في الفيديو وهي تتسلق نافذة الشقة الواقعة في الطابق الخامس بمجمع بلايا بارايسو السكني، في تينيريفي بجزر الكاناري.، وبدأت تمشي على طول الحافة الضيقة.

ولم تكتفي الطفلة بالمشي على الحافة الضيقة العالية من البرج السكني وإنما بدأت تجري وتهرع نحو شرفة الشقة وهي تمسك الحائط بيدها اليسرى للحصول على الدعم.

ووصلت الطفلة التي لم يكشف عن اسمها إلى مقبض حديدي حول الشرفة وجلست عليه.

وبدلاً من التسلق داخل الشرفة إلى بر الأمان، تبدأ الطفلة في رحلة العودة إلى الوراء بالطريقة التي جاءت بها.

وبدأت الطفلة تقفز مسرعة إلى النافذة حيث تنتهي اللقطات.

وتم تصوير الفيديو من مجمع سكني مجاور.

وتعرف جزر الكاناري الإسبانية بكونها معلم سياحي شهير يتردد على زيارته السياح من أوروبا وإيرلندا وبريطانيا.