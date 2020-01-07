قشرة من الفشار كادت تقتله

المصدر: دبي - البيان

خضع رجل بريطاني لجراحة قلب مفتوح، بعد إصابته بعدوى مميتة في أعقاب استخدامه قطعاً معدنية لاقتلاع قطعة فُشار عالقة من سنه.

وأصيب آدم مارتن (41 عاماً)، بالتهاب بكتيري في البطانة الداخلية للقلب، ما يُعرف بـ«التهاب الشغاف» والناجم عن انتشار بكتيريا في مجرى الدم.

وكان الرجل الذي يعمل إطفائياً، يحاول التخلص من قطعة فشار عالقة في سنه على مدى ثلاثة أيام، استخدم غطاء قلم، وعيدان أسنان، وقطعة سلك وحتى مسماراً معدنياً، وتلك القطع المعدنية يعتقد أنها سببت له التهاباً في اللثة انتقل إلى القلب وتركه يصارع من أجل حياته، وفقاً لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتمكن الأطباء من إنقاذه عن طريق إخضاعه لعمليتين جراحيتين، واحدة لإزالة جلطة دموية في ساقه وأخرى لاستبدال صمام في قلبه.

وقال آدم إنه كان قريباً من الموت، وهو يشعر بأنه محظوظ للغاية.

وكان آدم يشاهد فيلماً في المنزل عندما علقت قطعة الفُشار في سنه وحاول اقتلاعها، بعد أسبوع أصيب بالتعرق والتعب وأوجاع في الرأس ونفخة في القلب، وكلها إشارات إلى حدوث التهاب. وذهب لزيارة الطبيب حيث خضع لفحوص، وأرسل إلى المنزل للتعافي، ولكنه بعض أيام كان لا يزال يعاني أعراضاً شبيهةً بالإنفلونزا.

وأصيب بنقطة دموية على أخمص إحدى قدميه، تم تشخيصها لاحقاً أنها «آفة جانواي». وتوجه إلى مستشفى رويال كورنوال في 18 أكتوبر وتم تشخيصه بالتهاب في القلب. وكان يشعر بتعب شديد وألم في ساقيه، وتبين بعد إجراء الفحوص أنه مصاب بجلطة دموية في شريان الفخذ فأخضع لعملية جراحية دامت خمس ساعات، وفي غضون ذلك، أظهرت فحوص الصدر أن قلبه تضرر بشكل بليغ، فنقل إلى مستشفى دريفورد في بلايموث على بعد 80 ميلاً من منزله في 21 أكتوبر الماضي، وأجريت له عملية جراحية دامت سبع ساعات لاستبدال صمام القلب وإصلاح الصمام التاجي.