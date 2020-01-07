محامي نانسي عجرم يرد على "ادعاءات" أهل سارق منزلها

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى غابي جرمانوس محامي المغنية اللبنانية نانسي عجرم صحة الرواية الصادمة التي تداولتها مواقع التواصل في حادثة مقتل لص بمنزلها، والتي ادعى فيها خال القتيل أن السارق محمد الموسى كان يعمل لدى زوجها فادي الهاشم، وأن له مستحقات مالية كانت بحوزة أحد الحراس العاملين في الفيلا.

وقال جرمانوس في تصريحات صحفية : " لم يكن السارق يعمل لدى العائلة كما ادعى أهله، نافيا أي معرفة مسبقة بالقتيل" .

ودلل جرمانوس على حسن نية فادي بأنه لجأ للقضاء وسلم نفسه، وهو في حال دفاع مشروع،مطالبا بعدم استغلال القصة إعلامياً.

إل ذلك قال شقيق زوج نانسي إن أخاه عرض على السارق المال، ولو كان له مستحقات لماذا لم يقبل المال، منوها أن السارق طلب ذهبا ومجوهرات أيضاً.

وتداولت مواقع فنية أحاديث قيل إنها لمقربين من الضحية في قرية "بسقلا" في كفرنبل بمحافظة إدلب مسقط رأس الموسى، تيفد بأنه كان يعمل في حديقة فيلا نانسي، وله مستحقات لدى زوجها، مشيرة إلى أن القتيل انتظر مقابلة فادي أكثر من 5 ساعات بحديقة الفيلا دون أن يسمح له بالدخول، فيئس من الحصول على مستحقاته من خلال الشرطة أو القضاء، فهاجم المنزل.