مقتل 16 شخصاً في حادث تصادم في بيرو

المصدر: رويترز

ذكرت الشرطة المحلية في بيرو أن ما لا يقل عن 16 شخصا، بينهم ألمانيان، لاقوا حتفهم في حادث تصادم بجنوب البلاد أمس الاثنين عندما اصطدمت حافلة بسيارات أخرى وانقلبت.

وقال الكولونيل كارلوس لوبيز، وهو متحدث باسم الشرطة الوطنية، لرويترز إن الحادث خلف أيضا 42 مصابا، بينهم برازيليان وأمريكيان.



وقالت الشركة التي تتولى تشغيل الحافلة في بيان إن الحادث وقع في ساعة مبكرة صباح أمس الاثنين عندما كانت الحافلة تجتاز منحنى فاصطدمت بسيارات كانت عند حافة الطريق مما تسبب في انقلاب الحافلة.

وأضافت أن المصابين نقلوا إلى عدة مستشفيات في المنطقة.



وكانت الحافلة في طريقها من العاصمة ليما إلى‭‭‭ ‬‬‬ مدينة أريكيبا، الواقعة في ثاني أهم منطقة في بيرو.

وقالت الوكالة المشرفة على النقل في بيرو في بيان إن الحافلة كانت تسير بسرعة 106 كيلومترات في الساعة في منطقة لا تتجاوز السرعة القصوى المسموح بها فيها 90 كيلومترا في الساعة.



وأقر متحدث باسم الشركة التي تشغل الحافلة بأن الحافلة كانت تسير بتلك السرعة وقال إن الشركة ستحقق في أسباب الحادث.

وحوادث الطرق كثيرة نسبيا في بيرو حيث تسير مركبات معظمها في حالة سيئة على طرق خطرة ويقودها سائقون لم يحصلوا على تدريب كاف.