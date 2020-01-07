شقيق زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة والسارق

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف نهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة نانسي عجرم ، تفاصيل جديدة عن الحادثة والسارق، نافياً ما تم تداوله من أنباء، حول اللص المقتول في منزل نانسي بأنه كان يعمل لديها في حديقة منزلها.

وأوضح نهاد إن أخاه فادي الهاشم، تم نقله إلى المستشفى لأنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وحالة النفسية سيئة جدا.

وأضاف الهاشم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث"، أن صحة فادي الآن، جسديا ونفسيا تحسنت كثيرا، مؤكدا أن فادي سيمثل اليوم أمام قاضي التحقيق.

وروى نهاد ، تفاصيل جديدة عن ليلة الحادث، قائلا: "كنت سهران عند شقيقي الدكتور فادي وكنا سنبيت الليلة عنده ، ولكننا ذهبنا إلى منزلنا وبعد وصولنا للبيت سمعنا بالحادثة، مشيرا إلى أن الكاميرات لم تكشف موقفاً جمع اللص بالدكتور فادي لمدة 7 دقائق".

وأضاف "السارق قاد الدكتور فادي لغرفته وهدده بالسلاح مطالباً نانسي بالخروج من مخبأها، وكرر ذلك عدة مرات بداعي السرقة، وهو ما شكل ضغوطا على فادي حيث عرض تقديم المال عليه إلا أنه أصر على خروج عجرم من مخبأها للحصول على مجوهراتها، وهدده فادي وقال له أعطيتك المال غادر قبل وصول الشرطة".

وتابع الهاشم قائلا: "سمع اللص بعض الضجيج في الخارج فسأل فادي ما هذا ، فقال له فادي ربما يكون رجال الشرطة فذهب اللص إلى غرفة الأولاد، وهذا الأمر جعل فادي يدافع عن أولاده وأسرته بقتل اللص .

ونفى شقيق زوج نانسي عجرم ، ما تم تداوله من أنباء، حول اللص المقتول في منزل نانسي بأنه كان يعمل لديها في حديقة منزلها قائلا: "أتاسف كثيراً عند سماعي لهذا الكلام الكاذب ، وأكد أن فادي ونانسي أول مرة يشاهدان اللص .. ولا يوجد سابق معرفة به".