أصالة والعريان يكتبان فصل علاقتهما الأخير

المصدر: القاهرة - مها سمير

حسمت الفنانة أصالة الجدل حول علاقتها بزوجها طارق العريان، وهي العلاقة التي شهدت العديد من التكهنات خلال الفترة الأخيرة، إذ أعلنت أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستغرام، «صباح الخير... بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عن والد ابنيَّ (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري». بدوره، أكد المخرج طارق العريان الانفصال رسمياً عن أصالة، عبر حسابه بموقع «إنستغرام».

وفور انتشار أخبار انفصال أصالة عن طارق العريان، تصدر هاشتاغ «طلاق أصالة»، ترند تويتر وأبدى عدد من المتابعين على السوشيال ميديا التعاطف مع الفنانة أصالة.