الظنحاني ضمن «أكثر العرب تأثيراً» في 2019

المصدر: الفجيرة - البيان

نال خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، لقب «أفضل شخصية إبداعية مؤثرة» لعام 2019 ضمن قائمة الـ100 الأكثر تأثيراً على مستوى الوطن العربي والعالم، والتي تصدرها أكاديمية النيل للعلوم والتنمية البشرية والبحث العلمي، ورابطة إبداع العالم العربي والمهجر بباريس، والمركز الدولي للترجمة والتدريبات التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

يأتي تكريم الظنحاني من مجموعة المؤسسات العربية والدولية، تقديراً لدوره في مد جسور التواصل بين الثقافات، ونشر الثقافة العربية حول العالم، وإبراز الوجه المشرق للحضارة العربية، وخاصة دولة الإمارات التي تحمل مشعل الثقافة العربية. وأعرب الظنحاني، عن سعادته بهذا التكريم الذي أهداه للإمارات قيادة وشعباً.