«أمناء» جائزة فتاة العرب يستهل اجتماعاته

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، أخيراً، اجتماعه الأول، بحضور: الدكتورة رفيعة غباش مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، وخلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، والأدباء: عبدالسلام المرزوقي ووليد راشد الزعابي وهزاع أبوالريش وغيث مطر بن مزينة وفهد المعمري. وذلك في مقر مجموعة الحبتور بإمارة دبي.

وأثمر الاجتماع الأول عن أجندة حددت مسار الجائزة وكيفية إبرازها من حيث المحتوى والمضمون الذي يليق بمكانة الشاعرة وحضورها الإبداعي البارز، ما يجعلها ذات طابع ثري وقيمة عظيمة مليئة بالعمق والمعنى. ومن المتوقع الكشف عن شروط الجائزة ومعاييرها وفئاتها خلال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي. وتكرس الجائزة التي أطلقتها مجموعة الحبتور لتخيليد ذكر الشاعرة.