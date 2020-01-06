كشف غموض مذبحة عائلة مصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الجهات الأمنية في محافظة البحيرة بدلتا مصر المتهم الرئيسي في مجزرة مركز كفر الدوار التي راح ضحيتها 7 أشخاص من أسرة واحدة يقيمون بعزبة علي التابعة لقرية الطرح بدائرة المركز وتبين أن المتهم يعمل جزارا ومسجل خطر سرقات وذو سمعة سيئة ويسكن بقرية قريبة من مكان الجريمة.

ووفقاً لموقع صدى البلد، كشفت التحريات أن دافع جريمة القتل هو السرقة حيث استغل المتهم سوء حالة الطقس وترك سيارة نصف نقل بعيداً عن المكان وتسلل إلى منزل المجني عليهم لسرقة 4 رؤوس ماشية من حظيرة ماشية مجاورة لمحل الجريمة وعندما شعر به المجني عليه خرج من منزله لمعرفة ما يحدث ففوجئ بالمتهم فتعرف عليه، فأجهز المتهم على المجني عليه وأصابه بعدة طعنات توفي متأثراً بها وعند سماع أصوات ما يحدث بدأ يخرج المجني عليهم واحداً وراء الآخر فتمكن منهم المتهم وقتلهم جميعاً وقام بإضرام النيران في المنزل لإخفاء معالم جريمته.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن هناك متهماً ثانياً كان برفقة المتهم مرتكب الجريمة وكانت التحريات قد توصلت إلى وجود جزار مقيم بقرية مجاورة لمحل الجريمة مصاب فتم القبض عليه وأخذ عينة من دمائه جاري التأكد من مطابقتها لآثار الدماء المتواجدة خارج مكان الجريمة وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث وجاري ضبط المتهم الهارب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على 7 جثث لأسرة كاملة بعزبة علي التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وانتقل على الفور قيادات المديرية، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة رجل عمره 39 عامًا، وزوجته وأطفاله الأربعة، والدة الزوج.