الطب الشرعي يفجر مفاجأة حول قاتل عروسه يوم الصباحية

المصدر: البيان الإلكتروني

أثبت تقرير الطب الشرعي في مصر أن المتهم بقتل عروسته بمركز الباجور في محافظة المنوفية في دلتا مصر، بعد أقل 24 ساعة من زفافها سليم القوي العقلية ويدرك الزمان والمكان وقت ارتكاب الجريمة.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر يوليو الماضي حيث لقيت عروس تبلغ من العمر 19 سنة مصرعها على يد زوجها بعد 24 ساعة زواج فقط بقرية القرنين مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم نقل الجثمان لمستشفى الباجور العام، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت جهات الأمن قد تلقت إخطاراً بمقتل منار عادل الأقرع 24 سنة على يد زوجها، بعد حفل زفافهما بأقل من 24 ساعة وأن شقيقها ذهب إليها يوم الصباحية للاطمئنان عليها، فوجدها غارقة في دمائها داخل شقة الزوجية، بينما هرب الزوج دون أسباب واضحة، وتم نقلها لمستشفى الباجور العام، وتولت النيابة التحقيقات. وقررت النيابة احالة الزوج للطب الشرعي بعد ادعاء انه يعاني من مرض نفسي.

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