بعد نانسي عجرم .. فنانة شهيرة تتعرض للسرقة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت الفنانة اللبنانية مي مطر، صباح اليوم الإثنين، لعملية سرقة، بعدما هاجم مجهول سيارتها في منطقة كسروان بجبل لبنان، وذلك بعد ساعات من اقتحام منزل نانسي عجرم.

وأقدم شخص مجهول على مهاجمة سيارة مي، أثناء توجهها إلى منزل والدتها في منطقة ذوق مكايل بصحبة ابنها صباح اليوم الاثنين، وسرق أموالا من حقيبتها وترك السيارة وفر إلى جهة مجهولة، وفقا لصحيفة الجمهورية المصرية.

وروت الفنانة، أنها لاحظت في البداية أن هناك سيارة تطاردها، فحاولت تضليلها عبر الدخول في طرق فرعية، إلا أن سائق السيارة غافلها، وقطع عليها الطريق من الجهة المقابلة، وترجل مسرعا من سيارته وتقدم باتجاه سيارتها وفتح الباب، وناداها باسمها طالبا منها الخروج من السيارة، عندها تمكنت مي من إخراج ابنها والركض باتجاه الأحراج حيث اختبأت ثم اتصلت بعائلتها.

وأضافت مطر أنه عند حضور العائلة إلى المكان، تبين أن السارق سرق المبلغ الموجود في حقيبتها وفر تاركا السيارة، قائلة: "لهجة السارق مجهول الهوية، غريبة، تدل ربما على أنه من شمال لبنان أو من جنسية عربية" حسبما وصفت.